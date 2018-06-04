وزير الطاقة : 2.1 مليون متر مكعب من مياه البحر لضمان تزويد الجزائريين بالمياه

قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني، اليوم الإثنين، إنّ تحلية مياه البحر ساهمت بشكل كبير في تزويد الجزائريين بالمياه في بيوتهم.

قيتوني وخلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى تيبازة،

قال إنّ مياه البحر تزود يوميا الجزائريين بـ2.1 مليون متر مكعب.

وبخصوص محطات تحلية مياه البحر، أشار الوزير إلى وجود 11 محطة، من بينها محطة تيبازة التي ستعمل بعد استكمال الأشغال بها بتزويد سكان غرب العاصمة وولاية تيبازة.

بالإضافة الى محطة الطارف التي ستعمل على تزويد سكان ولايتي سكيكدة وعنابة.

فضلا عن محطة تحلية مياه البحر ببجاية، والتي ستعمل على تزويد سكان الولاية بـ 50 ألف متر مكعب في اليوم.