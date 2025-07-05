وزير الطاقة: 5 جويلية.. عهد متجدد ومسؤولية مستمرة

هنأ وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، كافة عاملات وعمال قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ63 لعيدي الاستقلال والشباب.

وقال الوزير في رسالة التهنئة: “الخامس من جويلية لم يكن مجرد تاريخ يخلد، بل هو عهد متجدد، ومسؤولية مستمرة. ورسالة متوارثة من جيل إلى جيل، لبناء وطن قوي، حر، متماسك، يعتز بتاريخه ويمضي بثقة نحو مستقبله”.

وأضاف عرقاب: “ولنا في شباب الجزائر الأمل والرهان، فهم مشعل الحاضر وأمل المستقبل. الذين نعول عليهم لرفع راية الوطن عاليا في مختلف الميادين. بعلمهم وإبداعهم وانخراطهم الواعي في خدمة الجزائر”.

كما ترحم الوزير، على أرواح شهدائنا الأبطال، وثمن عاليا ما قدمه جيل الاستقلال من تضحيات. وجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والوفاء، بما يعكس قيمنا الأصيلة وطموحاتنا الوطنية.

وختم الوزير بالقول: “نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، ويوفق أبناءها، وأن يظل وطننا شامخا عزيزا في ظل وحدته. وتلاحم مؤسساته، وسواعد أبنائه المخلصين. كل عام والجزائر بألف خير، كل عام وشبابها عماد نهضتها وركيزة مجدها. عاشت الجزائر حرة، أبية، مستقلة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.