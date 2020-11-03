وزير الطاقة: 93 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع موجهة لتحلية مياه البحر

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، إن 93 بالمائة من الميزانية المخصصة لقطاع المحروقات، تغطي فقط تحلية مياه البحر.

وكشف الوزير، إن ميزانية تسيير القطاع تبلغ 62 مليار دينار جزائري، معضمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر، بما يساوي 56 مليار دينار جزائري.

وأوضح عطار، إن خريطة الطريق تهدف للرفع من احتياطات البلاد من المحروقات والزيادة من قدراتها الانتاجية وتطوير النشاطات الخالقة للثورة كالصناعة البيتروكيمياوية والتحويلية.

مشيرا إلى إن القطاع يعمل من أجل الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، خاصة المتعلقة بالضرائب والعقود وإجراء المناقصات كونها الركيزة الأساسية لتطوير الشراكة الخارجية.

ويأتي هذا، لتطوير النشاط المنجمي في بلادنا، حيث يسعى القطاع لتحسين مردودية المصافي لرفع قدرتها الإنتاجية للوقود للحد من استيراد البنزين، يضيف الوزير.

وأكد عطار، إن القطاع يواضب على انجاز الاستثمارات الخاصة بانتاج الطاقة، وإن من أولويات الحكومة ربط مناطق الظل بالأنشطة الخالقة للثورة ومناصب العمل كالفلاحة ومختلف الاستثمارات.