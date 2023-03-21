وزير العدل: أحكام بالمؤبد دليل على وجود مضاربين كبار

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قانون المضاربة جاء سابقا في ظرف خاص. غير أنه حقق بعض الاهداف، واستطاع ضبط السوق.

وأشار وزير العدل، إلى أن القوانين الردعية لا تكفي غير أنه تم حماية الملايين من المواطنين في قوتهم اليومي. مضيفا أن هناك أحكام بالمؤبد دليل على وجود مضاربين كبار. خاصة وأن المعالجة تتم على درجتين، المثول الفوري للمضاربين الصغار، والقطب الوطني للبارونات. مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يكفي لأن المضاربين لا يزالون ينشطون، الدولة ساهرة على تأمين قوت الجزائريين.

من جهته قال الوزير للنواب، أن هناك موانع لتعاطيكم على قضايا المضاربة على منبر البرلمان لأنكم تعلقون على أحكام قضايا. وهناك تداخل في السلطات، وهذا مانع دستوري، انتم تطالبون بالفصل بين السلطات.

وعن البطالة كشف وزير العدل، أن البلاد تعيش اقلاع اقتصادي، وستكون هناك مناصب شغل. في انتظار ذلك ، رئيس الجمهورية اقر منحة البطالة، صحيح أنها لا تكفي غير أنها من الممكن أن تغني البطال في قضاء بعض حاجياته.