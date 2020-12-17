وزير العدل : أكثر من 41 ألف محبوس مسجل في ورشات التكوين المهني

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن عدد المحبوسين المسجلين بورشات التكوين المهني بلغ أكثر من 41 ألف محبوس.

وأوضح، وزير العدل ، اليوم الخميس، أن هذا الرقم تم تسجيله خلال الموسم 2019-2020، فيما تم تسجيل 797 خلال 1999-2000.

وأضاف زغماتي، أن عدد المشغلين في الورشات بلغ 1015 محبوس خلال 2020 في مختلف الاختصاصات الصناعية، الفلاحية.

واستفاد هؤلاء -حسب وزير العدل- من التكوين المهني والتأهيل بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني.

ويتوفر قطاع السجون على 24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة في بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية .

وتستغل أكثر من 357 هكتار من الأراضي الزراعية موزعة عبر التراب الوطني، والورشات الانتاجية موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية.

وقال زغماتي “نحن عازمون في اطار خارطة الطريق على جعل فترة قضاء الحبس فرصة للتكوين تعمم فيها حظوظ التكوين”.