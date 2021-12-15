وزير العدل: إرجاع 433 مركبة محجوزة لأصحابها ورفض تسوية 761 ملف
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن إرجاع 433 مركبة محجوزة لأصحابها. ورفض 761 ملف تسوية بسبب عدم توفر الشروط القانونية.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤل أحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروعي قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات، أن دائرته الوزارية إستقبلت 1686 طلب تسوية تخص المركبات المحجوزة، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المتعلقة بالتسوية المؤقتة لفئة معينة من المركبات المحجوزة.
وأضاف وزير العدل، أنه بعد دراسة هذه الطلبات تم إرجاع 433 سيارة لأصحابها. في حين تم رفض 761 طلب تسوية بسبب عدم توفر شروط التسوية. بالإضافة كذلك إلى قبول 492 ملف تسوية.
وأكد في ذات السياق، أن وزارة العدل تولي إهتماما بالغا لتسوية هذا الإنشغال الكبير. مشيرا إلى أن مصالحه تستقبل كل يوم في الأسبوع من 20 إلى 30 شخصا معنيا بهذا الانشغال. وتابع يقول :” نحن في تواصل دائم مع النواب العامين عبر كافة التراب الوطني لتسوية هذا الملف”.
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وزير العدل: الجزائر إقترحت “بروتوكول عربي” لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
وزير العدل: الجزائر إقترحت “بروتوكول عربي” لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج
كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الجزائر إقترحت إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل إسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال الوزير الذي ترأس الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، أن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
وكشف في ذات السياق، أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو “هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود. مشيرا إلى جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد. حيث ذكّر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال. على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها.
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