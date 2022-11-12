قناة النهار وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بقلم النهار أونلاين نشر في 12 نوفمبر 2022 - 21:54 شارك غرِّد أرسل 53 0 وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JCSXY اقرأ أيضا "وزير الإتصال :" الحمد الله تجهيزات حديثة متواجدة في قصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا قناة النهار 29 أكتوبر يحيى طبيش: السعادة ليست شهرة وسفر وتلفزيون قناة النهار 27 أكتوبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية في الجزائر ساهمت في التنمية الإقتصاديو وخلقت مناصب شغل قناة النهار 10 نوفمبر ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر صريح جدا: نجاح القمة العربية.. مفخرة الجزائريين في شهر الثـورة قناة النهار 04 نوفمبر "وزير التجارة :"نتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ من خلال الإتحاد الجمركي العربي قناة النهار 28 أكتوبر رئيس الجهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي قناة النهار 31 أكتوبر