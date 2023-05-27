وزير العدل: إنطلاق عملية التقاضي الالكتروني بعض المجالس القضائية وسيتم تعميمها

كشف وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي عن أهمية “التقاضي الالكتروني” من خلال السماح بالتبادل الالكتروني للعرائض والمذكرات بين الاطراف.

وأوضح الوزير خلال اشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على إفتتاح اشغال يوم دراسي حول موضوع “التقاضي الإلكتروني” بجامعة محمد بوضياف، أن “تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الاولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الادارة الالكترونية”.

وأكد طبي أهمية التقاضي الالكتروني وأن العملية إنطلقت بعض المجالس القضائية النموذجية على ان تعمم تدريجيا لتغطي كل الجهات القضائية بهدف تبسيط اجراءات التقاضي.

وفي كلمة القاها بالمناسبة دعا طبي الى ضرورة انخراط جميع المعنيين بمسعى تعميم التقاضي الالكتروني للتسريع من وتيرته. كما ان نجاح هذه العملية، سيكون القطاع قد حقق قفزة نوعية مهمة تعود بالنفع على المجتمع يضيف الوزير.

وشدد الوزير على ضرورة الإلتزام “بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين اداء المرفق القضائي, فقد اتجه القطاع إلى العدالة الالكترونية”. مبرزا في ذات السياق “تبنى استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة.