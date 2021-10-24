وزير العدل: الدستور الجديد أحدث إصلاحات قوية تضمن إستقلالية القضاء

قال رشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، إن إستقلالية جهاز العدالة يشكل أهم محاور الإصلاح الشامل الذي عرفه القطاع.

وأضاف وزير العدل خلال إفتتاح السنة القضائية 2022/2021 بالمدرسة العليا للقضاء تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن الدستور الجديد أحدث إصلاحات قوية تضمن إستقلالية جهاز القضاء. كما أن الدستور الجديد عزّز من توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء والمشاركة فيه.

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