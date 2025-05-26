وزير العدل: الدولة حريصة على التكفل بانشغالات أمناء الضبط ومنحهم الأولية في سكنات وظيفية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية بشار، أن الدولة حريصة على التكفل بكل انشغالات أمناء الضبط حفاظا لحقوقهم وصونا لكرامتهم.

وأكد الوزير في رده على أسئلة موظف بمحكمة بشار الجديدة، أن هناك توجيهات وتوصيات لمنح الأولية لموظفي القطاع. للاستفادة من سكانات وظيفية بالإضافة إلى التكفل بالجانب الصحي وكل ما يتعلق بالخدمات.

وعن منحة التحصيل ذكر الوزير أن الأخيرة تخضع لاطار تنظيمي كما تعد مكسبا مهما لامناء الضبط. مشيرا في ذات الصدد أنه مؤخرا تم صب المنحة. وفي نفس الوقت هذا لا يمنع من تدارك بعض المسائل التي هي محل اهتمام كل الفئات حيث أولى رئيس الجمهورية اهتماما لهذه المسألة للاستفادة مما هو موجود في المنظومة التشريعية والقانونية.

مشيرا ذات المتحدث أن بعض المسائل المطروحة في هذا الشأن مرتبطة ببعض القطاعات الأخرى. ومنها ما هو مرتبط بالقانون الأساسي للوظيف العمومي.

مؤكدا لطفي بوجمعة أنه فيه توجيهات لكل رؤساء المجالس في هذا الجانب لاستقبال موظفي القطاع والسماع لانشغالاتهم.

والجدير بالذكر أن تصريحات وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة كانت بمناسبة زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار لتدشين مقري كل من محكمة بني ونيف ومحكمة بشار الجديدين. وكذا تفقد مصالح المجلس القضائي للإطلاع عن قرب على سير النشاط القضائي والالتقاء بالقضاة والموظفين.