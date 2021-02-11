وزير العدل: السوار الالكتروني حلم تبخر واليوم هو قضية أمام محكمة سيدي امحمد

قال وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي أن السوار الاكتروني هو حلم تبخر بسبب المشاكل التقنية التي حالت دون تجسيده.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته بالغرفة السفلى بالبرلمان أن السوار الإلكتروني اليوم هو اليوم قضية أمام محكمة سيدي امحمد والعدالة هي من ستفصل فيها.

ورد زغماتي حول غلق مؤسسة عقابية في وسط مدينة سطيف بسبب وقوعها في الوسط العمراني قائلا أنه في الوقت الراهن لا يمكن غلقها و تحويل المسجونين الى مؤسسة اخرى لأنه يؤثر على السير المنظومة.

مضيفا أنه يمكن مستقبلا اخراج المؤسسة خارج الوسط العمراني مؤكدا على أن مصالح دائرته الوزارية تعمل الان على تقريب المسجونين إلى أهاليهم.

وفيما يخص قطاع السجون قال الوزير أنه يحظى بلاهتمام كبير من قبل السلطات العمومية خاصة من تحسين التعامل مع المساجين.

كما يتم الاهتمام بالادماج الاجتماعي للمساجين وتحسنا في مؤشرات الدولية كما يتم العمل على تطوير برامج السجون وبرامج الإدماج الاجتماعي