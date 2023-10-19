وزير العدل: الشعب الجزائري يندد لما يتعرض له الفلسطينيون على أيدي الإحتلال

أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي اليوم, ان الشعب الجزائري متضامنا مع الشعب الفلسطيني. وهو ما بينته خروج العديد من المواطنين للشوارع تنديدا لما يتعرضه الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي.

و أضاف الوزير, خلال مراسم تنصيب رئيس محكمة التنازع الجديد صخراوي حسين خلفا. أنه و مع التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الإعتداء الصارخ على قطاع غزة , و الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا و العديد من المصابين , أن الشعب الجزائري يتقاسم الشعور الأليم مع الشعب الفلسطيني الأبي لإستعادة حقوقه المشروعة .