وزير العدل الصومالي يقوم بزيارة إلى الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
يقوم وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن معلم محمود شيخ علي، بزيارة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 12 فيفري الجاري، بدعوة من وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.

وحسب بيان لوزارة العدل، سيتم خلال هذه الزيارة إجراء محادثات بين الوزيرين. وكذا التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون القانوني والعدلي والتي تقام مراسمه بمقر وزارة العدل، يوم غد الثلاثاء.

كما سيقوم الوزير الضيف بالمناسبة، بزيارات إلى كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة. بالإضافة إلى المديرية العامة لعصرنة العدالة والمدرسة العليا للقضاء. وذلك بهدف الإطلاع عن كثب على واقع العمل القضائي وعصرنة العدالة والتكوين.

