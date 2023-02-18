وزير العدل: العدالة لن تكون إلا بدفاع قوي والمحاماة مهنة شريفة محظوظ من يتولاها  

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مهنة المحاماة تساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون. كما يعتبر المحامي شريكا أساسيا ومساهما فعّالا لتحقيق العدالة وإرساء دولة الحق و القانون.

كما هنأ وزير العدل المحامين على تربصهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق. مضيفا أن المحاماة ليست مهنة عادية. “فهي نبيلة وشريفة محظوظ من يتولاها وهي مهنة مبادئ ومهنة الإنسانية ومنها أسرة القانون”. و”الحق وأسرة المظلوم وتنوير العدالة ومهنة المرافقة ومهنة النصر”.

وطلب وزير العدل، من المحامين، أن يكونوا في مستوى هذه الالتزامات التي لا تتأتى من خلال الجد. والسعي الدائم لنيل التكوين والمثابرة والشجاعة والرزانة والأخلاق. مشيرا إلى أن المحاكمة العادلة وتطبيق القانون هي ثمرة جهود مشترك في مقدمتهم القضاة والمحامين، وأن دستور 2020 عزز من هيئة الدفاع. واستفادة المحامين من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية و تمكن له ممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون.

ولا شك أن هذه المهنة ستعزز من خلال مراجعة القانون الأساسي لها الذي أمر به رئيس الجمهورية. ووجه به وزير العدل في الايام الماضية. وأن تنظيم مهنة المحاماة دليل على اهتمامهم لها ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة جيدة للقانون لأن المحامي سبق القول يحمل رسالة لدفاع عن حقوق الأطراف. باستعمال المرافعة التي تعد أسلوب ينتهج فنا راقيا يمكن وضعه في قالب المنافسة. وأن العدالة لن تكون إلا بدفاع قوي. وهو ما يكرس دولة الحق والقانون مجددا في الأخير الشكر لكل القائمين على فعاليات هذا التخرج، مع تقديمه بأحر التبريكات والتهاني والتوفيق للمحامين المتخرجين.

وألقى كلمة وزير العدل ممثل القطاع مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل علي صالح.