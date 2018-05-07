وزير العدل :”العمل السلبي للقضاة ينعكس على صورة العدالة في الجزائر”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزير العدل :”العمل السلبي للقضاة ينعكس على صورة العدالة في الجزائر”
بقلم إيمان علي إسماعيل

دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين، القضاء إلى ضرورة الاحتكام إلى سلطان القانون، وذلك لضمان السير الجيد للأحكام.

الطيب لوح وخلال الكلمة الافتتاحية خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الإجتماع 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة.

 شدّد على ضرورة ضمان الحياد وسرية التحقيق والمداومة على السير الحسن للعدالة.
كما دعا في هذا السياق القضاة إلى ضرورة الاحتكام لسلطان القانون، مشيرا  إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة بالجزائر.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital