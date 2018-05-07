وزير العدل :”العمل السلبي للقضاة ينعكس على صورة العدالة في الجزائر”

الطيب لوح وخلال الكلمة الافتتاحية خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الإجتماع 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء، بقصر المؤتمرات في العاصمة.

شدّد على ضرورة ضمان الحياد وسرية التحقيق والمداومة على السير الحسن للعدالة.

كما دعا في هذا السياق القضاة إلى ضرورة الاحتكام لسلطان القانون، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي يقدمه القاضي ينعكس على صورة العدالة بالجزائر.