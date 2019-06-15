وزير العدل: “القانون يطبق على الجميع دون حياد ولا استثناء”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، اليوم السبت، أن القانون يطبق على الجميع دون حياد ولا استثناء.

وأشار الوزير، خلال مراسم اشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي، أن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها.

وقال إن سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، نظرا لاتساع الخريطة القضائية، موضحا أن القضاء يقوم بمكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد.

وأبرز في السياق أن العدالة الجزائرية اليوم، أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، لإعادة بناء الثقة، وتحقيق تطلعات المواطنين، مشددا بالقول أنه لا سبيل اخر، غير تحقيق ما تصبو اليه الامة.

ودعا الوزير، القضاة الى الالتزام بضوابط المهنة والمهنية، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة.