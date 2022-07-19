وزير العدل الكويتي: بلدي حريص على البحث عن سبل التعاون مع الجزائر

قال وزير العدل ووزير التربية لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي، جمال هاضل الجلاوي، أن بلده حريص على البحث عن سبل التعاون مع الجزائر بالمجال القضائي. كما أشار، المتحدث، إلى أن أنماط التعاون باتت تمثل الدعامة الأساسية لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل مكافحة جرائم الفساد.

في حين، أوضح وزير العدل الكويتي، أن الهدف من هذا التعاون هو تقليل الفساد والحد من تداعياته على المجتمعات. مضيفا أن القياديتين الجزائرية والكويتية، حريصتين على إنجاح السبل الكفيلة بين البلدين.

كما أشار المتحدث، أن الجانبان الكويتي والجزائري، يعملان على بلورة كافة مجريات التعاون بأطر عدلية وواقعية. في حين، عبر عن أمانيه بأن تتجرم هذا التعاون إلى واقع ملموس ويحقق الأهداف المرجوة.

وقام اليوم الثلاثاء، كل من وزيري العدل الجزائري والكويتي، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعامل بين القطاعين.