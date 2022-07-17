وزير العدل الكويتي جمال هاضل الجلاوي في الجزائر

حل، اليوم الأحد، وزير العدل ووزير التربية لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي، جمال هاضل الجلاوي، في الجزائر.

كما أشار بيان وزارة العدل، إلى أن زيارة وزير العدل الكويتي ستمتد من 17 إلى 21 جويلية. في حين، جاءت الزيارة بدعوة من عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام.

وسيتم خلال هذه الزيارة، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدي. كما ستكون –حسب بيان القطاع-،فرصة للطرفين من إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة للقطاع ومواقع أثرية وهيئات ثقافية.

كما تندرج زيارة الوزير، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين. وكذا الإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني لاسيما بتبادل الخبرات والتجارب. خاصة في مجال تكوين القضاة وعصرنة أنظمة العدالة. بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.