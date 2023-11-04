وزير العدل.. تجديد المجلس الأعلى للقضاء يعطي دفعا جديدا لترقية الأداء القضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه سيتم استعراض نشاط المحاكم التجارية المتخصصة. التي تم تنصيبها في شهر جانفي المنصرم. في إطار تدعيم الحركية التجارية والاستثمارية في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار. وهذا من خلال ضمان الفصل في المنازعات التجارية المتخصصة بالجودة والكفاءة المطلوبتين.

كما أوضح طبي، أن العمل يرتكز على الاهتمام بأخلقة العمل القضائي. والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس التي تشرفون على تسييرها. والحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدّمة. مضيفا أن النوعية التي نقصدها تعني أنّ العدالة تصدر في رصانة وحياد. واستبعاد كل المصادر التي من شأنها أن تحيد بالقضاء أداء عن مهمته الدستورية النبيلة