وزير العدل: تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي

أفاد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأنه تم، هذه السنة، تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي وتعزيز الروابط الاجتماعية. بين المحبوسين وأسرهم.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، أشار بوجمعة إلى أنه و”بالرغم من صعوبة وضع كل محبوس في المؤسسة العقابية الأقرب إلى مقر إقامته. تسهيلا لتنقل أهله لزيارته، إلا أنه تم، هذه السنة، تحويل أكثر من 1600 محبوس. في إطار التقارب العائلي”.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المعمول به، عادة، في توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية هو “الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والوضعية الجزائية للمحبوس وسن المحكوم عليه, إلى جانب الوقائع المرتكبة وخطورتها. بحيث يوضع كل محبوس في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة. وليس محل الاقامة وفي المؤسسة العقابية التي تتناسب مع نوع الجريمة. مع إمكانية تحويله إلى مؤسسة أخرى بعد صدور الحكم النهائي”.