وزير العدل: تخصيص 500 منصب للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء قريبا

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عن تخصيص 500 منصب للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء. مضيفا أن الإعلان عن تنظيم مسابقة الإلتحاق بهذه المدرسة التي كانت تخصص 200 منصب فقط سيكون في الأيام المقبلة.

وقال وزير العدل خلال جلسة عامة خصصت للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الإرتفاع في عدد المناصب راجع إلى احتياجات القطاع إلى المورد البشري لتسيير الهياكل المستحدثة على مستوى الوطني. على غرار محاكم الإستئناف والمحاكم التجارية”.

كما قدّم وزير العدل طبي عرضا مفصلا عن الأهداف المتوخاة من التعديلات التي مست شروط ومعايير الإلتحاق بهذه المدرسة. مؤكدا بأن مراجعة شروط الإلتحاق ترمي إلى الإرتقاء بالعمل القضائي.

وأكد وزير العدل، عزم القطاع على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية. كاشفا عن عرض لمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي قريبا. كما أن القطاع عازم على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إتخاذ جملة من الإجرءات والتدابير. الرامية إلى معالجة العراقيل المسجلة في بعض مسارات تنفيذ هذه الأحكام.

كما أبرز طبي أن هذا التنفيذ موكل بالدرجة الأولى إلى المحضر القضائي. باعتباره موظف عمومي حامل لختم الدولة. مؤكدا على ضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي. لجعلها تواكب التطورات والمستجدات.

وكشف وزير العدل، عن عرض مشروع تعديل القانون الخاص بالمحضر القضائي الصادر سنة 2006، أمام مجلس الوزراء قريبا. بالإضافة كذلك إلى أن هذا التعديل يتضمن أحكاما جديدة وتعديلات مهمة بغية معالجة الإشكاليات التي قد تعيق مسار تنفيذ الأحكام القضائية.

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