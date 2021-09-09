وزير العدل: تسوية وضعية 144 قاضيا وترقية 2147 آخرين

أفاد وزير العدل عبد الرشيد طبي، أنه تم ترسيم قاضيين من الذين أتموا الشروط المطلوبة، وتسوية الوضعية الإدارية لـ114 قاضي،وترقية 2147ممن توفرت فيهم المعايير التي يعتمدها المجلس.وهذ يعكس الجهود التي يبذلها القضاة في الميدان، في إطار التكوين والتمكين

وقال الوزير خلال إشرافه على الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، أن الحرص على إستدعاء الهيئة الناخبة، لتجديد المجالس الولائية والبلدية في نوفمبر المقبل هو بمثابة الرد على حروب التفكيك التي هي ضد بناء المؤسسات. وبذلك تكون قد قطعت الدولة شوطا كبيرا في مسار إستكمال بناء المؤسسات الجديدة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف طبي أن الجزائر إستفادت من مخزونها الذاتي ومن طاقة شبابها، لتبقى بمنئ عن الإستراتيجيات المدمرة والحرص القائم على إستكمال بناء المؤسسات.وقال أن الدستور الجديد جاء ليضفي المزيد من التمكين والتمتين للسلطة القضائية، من خلال من أعطاه للسلطة الوطنية للقضاء، من إختصاصات وصلاحيات واسعة، يكون فيها مو الضامن لإستقلالية القضاء.

وأفاد الوزير، أن الجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي، المتكلف بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، قد أنهت أشغالها، بينما تشرف اللجنة الثانية المكلفة بصياغة المشروعين القانونيين الجديدين الأساسين للقضاء على الإنتهاء. على أن يتم عرض مشروعي قانوني أمام مجلس الحكومة ومجلس لوزراء في أقرب الآجال، لمناقشتهما والمصادقة عليهما من طرف البرلمان، قصد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة، قبل نهاية السنة، حسب ما ينص الدستور.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb