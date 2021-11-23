وزير العدل: تشديد العقوبات على الجرائم السيبريانية

كشف وزير العدل عبدالرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عن تشديد العقوبات على الجرائم السيبريانية حيث تم انشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الالكترونية.

و في هذا السياق أضاف وزير العدل هامش يوم دراسي أنه حدث تعديل لقانون الاجراءات الجزائرية حيث ثم انشاء القطب الوطني المتخصص في محاربة الجريمة الالكترونية وتشديد العقوبات على بعض الجرائم السيبريانية.

كما فصل طبي حول العقوبات على مواقف السيارات العشوائية (الباركينغ) واعتداءات اصحابها على اصحاب السيارات والإعتداء على الأرصفة والطرقات والأملاك الخاصة يضعهم تحت طائلة عقوبة سنتين سجن.

بالمقابل و بخصوص قانون الإستثمار أوضح وزير العدل أن وزير الصناعة أكد على جاهزيه قبل نهاية السنة ويتم ايداعه لدى المجلس الشعبي الوطني.

إلى جانب ذالك، أكد الوزير طبي، أن هذا اليوم الدراسي يشكل ثمرة من ثمار اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعة الجزائرية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.

كما يجسد ضرورة الإحتكاك بالأسرة الجامعية من أجل ضمان قضاء نوعي ومؤهل.

من جانبه كشف الوزير عن ابرام 46 اتفاقية تعاون بالنسبة للمجالس القضائية و42 اتفاقية بالنسبة للمحاكم الادارية خلال هذه السنة.

وأضاف ان الاجتهاد القضائي هو منبع للقانون فالقضاة عادة ما يستأنسون بالأراء الفقهية في المسائل الشائكة التي تعرض عليهم.

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مجلس اتحاد المحامين يقترح مشروع تاريخي يضمن فوائد للحكومة

صرح الرئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين النقيب طايري ابراهيم “للنهار” بأن الإتحاد قدم مشروع تاريخي يضمن فوائد الخزينة العمومية و يحقق العدالة الضريبية بين الخاضعين للضريبة.

في هذا السياق يعني السادة المحامين فمن عمل 100 قضية يسدد مقابل 100 قضية حسب الآلية التي تعتمد من طرف وزارة المالية ومديرية الضرائب و الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين.

كما أضاف النقيب بأنه يعتمد في ذلك مرسوم المساعدة القضائية كأساس لتحديد الضريبة الموحدة من المنبع و يكون بذلك الإقتطاع الفوري و القبلي.

لكن إدارة الضرائب رغم جدية المشروع اقترحت في مشروع قانون المالية، قانون عنوانه المهن الحرة غير التجارية.

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