وزير العدل حافظ الأختام يعزي في وفاة المحامي مهدي زيتوني

بعث وزير العدل حافظ الأختام عبد الرّشيد طبي برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المحامي مهدي زيتوني الذي جرفته السيول بوادي السحاولة في العاصمة السبت الماضي.

وجاء في مضمون الرسالة مايلي:

“على إثر ورود خبر وفاة الأستاذ المحامي مهدي زيتوني رحمه الله بعث عبد الرّشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد عبر فيها بإسمه الخاص وبإسم كافة إطارات وموظفي قطاع العدالة وأسرة القضاء عن تعازيه الخالصة متضرعًا إلى الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما بعث برسالة تعزية إلى نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر، عبر فيها عن تعازيه الصادقة وعن أسفه لفقدان أسرة العدالة والدفاع محاميًا مشهودًا له، وسط محيطه المهني والإجتماعي، بالكفاءة والإخلاص وحسن المعاملة.”إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتمكن أمس أعوان الحماية المدنية من العثور على حثة المحامي البالعغ من العمر 40 سنة، على متن سيارته عندما جرفته السيول. وذلك بحوش فيميناس التابع لبلدية الدرارية، أين كانت مردومة تحت الأوحال والأتربة والأشجار.