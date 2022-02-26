وزير العدل.. سترفع جائزة أحسن دكتوراه مستوى البحث العلمي بالجامعات العربية

أكد وزير العدل، أن إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه بالعلوم القانونية والقضائية تم باقتراح إدارة المركز العربي للبحوث. وهذا باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب الذي وافق عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

كما قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، إن الهدف منها هو تشجيع الباحثين بالوطن العربي على رصد ممارسات وتجاربهم القانونية. وهذا بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية وزيادة الوعي بها مؤسسيا وجماهيريا.

في حين، أشار وزير العدل، أن إقرار هذه الجائزة يهدف لتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة ذات الصلة. لاسيما تلك التي تتعامل مع مشكلات واقعية وكذا توجيه الدراسات مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية. لتكون ذات فائدة أكبر للبلدان في هذين المجالين.

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كما أضاف وزير العدل، أن هذا التتويج لن يمر كحدث ظرفي ينتهي بانتهاء هذه الاحتفالية. بل سيكون حاضرا في ذهن كل باحث عربي يحضر أطروحة الدكتوراه. ليحرص على جودة بحثه لخوض غمار هذه المنافسة. “وهكذا ستكون هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفع من مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربية”. و”سوف يستمر العمل بها وتطويرها بحول الله لتشمل مختلف التخصصات القانونية.

وجاءت كلمة وزير العدل، خلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية. تكريما للتفوق وإعلاء البحث الجاد.