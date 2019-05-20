وزير العدل: “سنكافح الفساد ومرتكبيه وسنعمل على استرجاع العائدات الإجرامية”

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي، أن العدالة على ستعمل على مكافحة الفساد ومرتكبيه، واسترجاع العائدات الإجرامية.

وأشار خلال تنصيب، بلقاسم زغماتي، نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أن القضاء سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون، ولكي تقوم بهذا الدور، فانه يتعين أن يرتكز عملها على الشرعية والحياد.

وأوضح الوزير، أنه بالرغم من الخطوات التي قطعها القضاء في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ما زلنا نتطلع الى مراحل اخرى من العمل الجاد والدؤوب، لا سيما في مجال مكافحة الفساد واسترجاع عائداته غير المشروعة.

وفي حديثه عن الوقاية من جرائم الفساد، أشار أنها تستوجب التحقيقات الاولية للضبطية القضائية، من خلال تعميق التحريات، وحصر العائدات الاجرامية وتجميدها، ريثما تعرض على الجهات الخاصة للتصرف فيها.

كما أكد أن الوقاية، تقتضي استغلال كافة الاليات القانونية لتوقيف الجناة، واحالتهم على القضاء الجزائي المختص بمحاكمتهم، واسترجاع الاموال المنهوبة، حماية لاملاك الناس والوطن.