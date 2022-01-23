وزير العدل عبد الرشيد طبي يستقبل نظيره القطري

اسقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بمطار الجزائر الدولة، اليوم الأحد، وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري.

والذي يزور الجزائر مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل القطرية حسب بيان وزارة العدل.

وتمتد هذه الزيارة من 23 إلى 26 جانفي 2022، أين تهدف إلى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل لكلا البلدين.

كما ستكون فرصة لمعالي وزير العدل لدولة قطر لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية وهيئات ثقافية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين.

والإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني، لاسيما بتبادل الخبرات والتجارب بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.