وزير العدل: عقوبات صارمة للأغاني التي تروج للمخدرات..وغلق الفنادق في هذه الحالة

تحدث وزير العدل حافظ الأختام عن امكانية اللجوء الى غلق الفنادق، حيث أوضح الوزير أن المادة “المتعلقة بمكافحة المخدرات تخاطب مالك الفندق أو المسؤول عنه الذي اتخذ من المكان مركزا للترويج للمخدرات”.

كما تطرق وزير العدل،خلال اجابته على أسئلة النواب. إلى مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة على غرار الغناء. مجددا التأكيد على ان الترويج لاي جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق آخر، دعا بوجمعة الى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير المتأكد منها. مذكرا أنه في حالة وجوب إعلام الرأي العام حول قضية ما، فإن “نيابات الجمهورية تقدم المعلومة عبر بيانات”.