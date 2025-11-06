وزير العدل عن المخدرات..في هذه الحالات ترفع العقوبة إلى الإعدام !

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، عن رفع العقوبات إلى الإعدام.

وأشار وزير العدل، في رده على أسئلة النواب الشفوية، إلى أن رفع العقوبات إلى الإعدام. في حال تمت الجريمة أمام الأوساط الاستشفائية والمدرسية.

وقال لطفي بوجمعة، إن رئيس الجمهورية حريص على أن تكون هناك صرامة ومتابعة لمثل هذه القضايا.

