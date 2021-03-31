وزير العدل: فتح تحقيق في حادث وفاة 8 أشخاص بمحطة الصرف الصحي ببجاية

أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق في حادث وفاة 8 أشخاص بمحطة الصرف الصحي ببجاية.

وحل عصر الأربعاء، وفد وزاري ببجاية، للوقوف على حادث وفاة 8 أشخاص بمحطة الصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير.

وتضمن الوفد الوزاري كل من وزير الداخلية، وزير العدل، ووزير الموارد المائية.

وتم اليوم الأربعاء انتشال جثث 8 أشخاص غرقوا داخل محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير ببجاية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأشخاص لقوا حتفهم صبيحة اليوم بسبب الاختناق داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وكان الضحايا، في مهمة تنظيف محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بواد غير.