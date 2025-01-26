وزير العدل في زيارة تفقدية إلى أدرار

يقوم لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 جانفي 2025 بزيارة عمل وتفقد لولاية أدرار.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن الوزير سيدشن بهذه المناسبة مقر المجلس القضائي الجديد ويضع حجر الأساس لبناء مقر المحكمة الإدارية، كما سيقوم بتفقد مؤسسة البيئة المفتوحة الخاصة بتشغيل المحبوسين تيليلان.

كما ستكون الزيارة فرصة للوزير لمعاينة سيـر النشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء أدرار، والوقوف على نتائج سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بولاية أدرار.