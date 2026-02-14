وزير العدل في زيارة عمل إلى بسكرة لتدشين مرافق قضائية جديدة

يقوم وزير العدل، حافظ الأختام يومي الأحد والإثنين، بزيارة عمل وتفقد لولاية بسكرة، وولاية أولاد جلال، والولاية المنتدبة القنطرة، اختصاص مجلس قضاء بسكرة.

وحسب بيان صحفي لوزارة العدل، سيقوم الوزير بولاية بسكرة، بتدشين المقر الجديد لمحكمة بسكرة، والمقر الجديد لمحكمة أورلال، وبالولاية المنتدبة القنطرة، فسيدشن المقر الجديد لمحكمة القنطرة ويتفقد مشروع إنجاز مؤسسة البيئة المفتوحة (200)مكان بالوطاية.

وبولاية أولاد جلال، فسيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر مجلس قضاء أولاد جلال .

وحسب ذات المصدر، الزيارة ستكون فرصة للوزير، لمعاينة سيـر النشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء بسكرة. والمحاكم التابعة له، والإلتقاء بالسادة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة،وأعوان القضاء. والوقوف على سير النشاط القضائي والأداء المرفقي.

