وزير العدل في زيارة عمل وتفقد إلى تبسة ابتداءً من الغد

يقوم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تبسة.

أين سيشرف الوزير، حسب بيان للوزارة، على افتتاح ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات الجزائية. الذي تنظمه منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع مجلس قضاء تبسة وجامعة تبسة.

كما سيشرف وزير العدل حافظ الأختام، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الونزة بعد ترقيته من فرع محكمة إلى محكمة كاملة الصلاحيات.

وبالمناسبة، سيقوم الوزير، يوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لإنجاز مقر المحكمة الإدارية بتبسة.

كما سيتفقد مجلس قضاء تبسة ويطلع عن قرب على سير النشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة له. وكذا الالتقاء بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وأعوان القضاء.