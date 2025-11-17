وزير العدل في زيارة عمل وتفقد إلى سكيكدة غدا

يَحِلُ وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم غد الثلاثاء، بولاية سكيكدة، في إطار زيارة عمل وتفقد.

وحسب بيان للوزارة، يقوم الوزير خلال هذه الزيارة، بتدشين المقر الجديد لمحكمة الحروش. ومقر منظمة المحامين لناحية سكيكدة الكائن بمقر مجلس قضاء سكيكدة.

كما سيتفقد الوزير، مشروع إنجاز المؤسسة العقابية بعزابة.

وستكون الزيارة فرصة للوزير لمعاينة سيـر النشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء سكيكدة، والمحاكم التابعة له وكذا للإلتقاء بالقضاة والموظفين.