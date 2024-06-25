وزير العدل في زيارة للعاصمة

يقوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مرافق القطاع بالجزائر العاصمة.

ويطّلع وزير العدل فيها على سير النشاط القضائي بالمجلس القضائي والمحاكم التابعة له. إلى جانب تفقّد محكمة سيدي أمحمد والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

كما سيقوم الوزير بالإعلان عن إفتتاح الأبواب المفتوحة على مجلس قضاء الجزائر ومحاكمه التي ستدوم ثلاثة (03) أيام. وسيتنقل بعدها إلى بلدية زرالدة لمعاينة المقر المخصص لإحتضان محكمة زرالدة بعد أن يتم استكمال أشغال التهيئة اللازمة له.