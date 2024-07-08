وزير العدل في زيارة هامة لولاية المسيلة

يقوم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّي، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة، يُشرف خلالها على استلام منشآت قضائية جديدة.

وحسب بيان لوزارة العدل، سيشرف الوزير على استلام محاكم في كلّ من الـمسيلة، بن سرور. وأولاد دراج، وفرع عين الحجل التابع لـمحكمة سيدي عيسى.

كما سيتفقد محكمة بوسعادة، ومعاينة الأرضيّة الـمخصّصة لاحتضان مقر محكمة سيدي عيسى. ووضع حجر الأساس لـمشروع إنجاز نادي للـمحاميـن.

وسيقوم الوزير بالاطلاع على سير النشاط القضائي ووضعيّة القطاع في الولاية.