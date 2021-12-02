وزير العدل: قانونا العقوبات ومحاربة المضاربة سيساهمان في تكييف السياسة الجزائية

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إنّ المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة. سيساهم في تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري.

وأوضح الوزير عقب المصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين، أن هذين الأخيرين سيساهمان في تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري. وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية.

كما أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى حماية المرافق العمومية وردع الأفعال التي تهدد راحة المواطن وأمنه. بالإضافة إلى أنها تعيد للدولة مصداقيتها. فيما يرمي القانون المتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة إلى وضع إطار تشريعي خاص لردع الظاهرة التي تعرف تطورا خطيرا في بلادنا. وتجسدت في موجة من الأفعال تسبب في تدهور القدرة الشرائية للجزائريين.

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التصويت بالأغلبية على قانوني المضاربة والعقوبات

وصادق أمس الأربعاء أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانوني العقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك عقب عميلة التصويت التسي تمت بالأغلبية.

وكان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، قد أكد أن نقطة التحول في قطاعه بدأت من خلال دستور نوفمبر 2022. الذي كرس آليلات إستقلالية السلطة القضائية بصفة نهائية. بغض النظر على الإصلاح الشامل الذي تعرفه العدالة والإصلاحات التي عرفها القطاع منذ 20 سنة.

وأشار وزير العدل إلى أنه يمكن القول أن الجزائر لديها سلطة قضائية مستقلة من خلال آليات الدستور الجديد. وماهو متوفر من آليات في الجزائر هو نفسه الموجود في دول عريقة في الدمقراطية على غرار فرنسا.

وتابع الوزير القول، أنه لأول مرة منذ الإستقلال نشهد إبعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. كما أن المعالم الإستقلالية ابتداء من دستور نوفمبر أصبحت واضحة ودقيقة التوجهات وازدادت وضوحا. من خلال التكفل بكل الظروف المهنية والإجتماعية للقضاة وكافة مكونات القطاع من خلال المحافظة على هيبة القضاة لتأدية مهامهمعلى أكمل وجه.

وقال طبي أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في بداية السنة القضائية هدفها ترقية العنصر القضائي ووضع القضاة. لتمكينهم من أداء عملهم ومهامهم في ظروف جيدة. مشيرا أن رئيس الجمهورية إلتزم بهذا الجانب.