وزير العدل: قانون التعبئة العامة يهدف إلى توفير عوامل القوة للدفاع عن مصالح الجمهورية

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون التعبئة العامة، يندرج ضمن الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة، الرامية إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للجمهورية.

أوضح بوجمعة، في تعقيب بعد المصادقة على مشروع القانون، في مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأخير “يرمي، من جهة، إلى توفير عوامل القوة والمناعة للتمكين من الدفاع عن المصالح العليا للوطن. كما يرسخ، من جهة أخرى. الرابطة المقدسة “جيش-أمة” ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات خلق عدم الاستقرار. عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة”.

أما فيما يتعلق بنص قانون الإجراءات الجزائية، الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر، فقد أشار بوجمعة إلى أنه جاء لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وضمان الحقوق والحريات. التي يتمتع بها المتابعين أمام القضاء”.

ومن شأن هذا النص -يضيف الوزير– “تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها. تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان”.