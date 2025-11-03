وزير العدل: قانون المرور الجديد سيكون صارما وفقا لورقة طريق رسمها الرئيس تبون

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون المرور عرف إثراء من كل الجهات المعنية وفق ورقة طريق رسمها رئيس الجمهورية.

وقال الوزير، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أنه قد تم أخذ كل أسباب حوادث المرور بعين الاعتبار في مشروع قانون المرور الجديد. ورسم خارطة طريق وفق إطار قانوني جديد.

وشدد الوزير، على أن قانون المرور الجديد سيكون فيه صرامة وحزم ولأول مرة تم إدخال تحميل بعض الجهات مسؤولية حوادث المرور.