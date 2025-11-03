إعــــلانات
الوطني

وزير العدل: قانون المرور الجديد سيكون صارما وفقا لورقة طريق رسمها الرئيس تبون

بقلم نادية بن طاهر
وزير العدل: قانون المرور الجديد سيكون صارما وفقا لورقة طريق رسمها الرئيس تبون
  • 434
  • 0

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قانون المرور عرف إثراء من كل الجهات المعنية وفق ورقة طريق رسمها رئيس الجمهورية.

وقال الوزير، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أنه قد تم أخذ كل أسباب حوادث المرور بعين الاعتبار في مشروع قانون المرور الجديد. ورسم خارطة طريق وفق إطار قانوني جديد.

وشدد الوزير، على أن قانون المرور الجديد سيكون فيه صرامة وحزم ولأول مرة تم إدخال تحميل بعض الجهات مسؤولية حوادث المرور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/E4Gg6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer