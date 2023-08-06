وزير العدل: قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن قطاع العدالة يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية.

وأضاف وزير العدل خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر و النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن القطاع يشهد حركية ملحوظة ضمن مسار الإصلاح الشامل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى أننا نحرص أن نجعل القضاء قضاء مواطنة عصري ويعمل بمقاييس الجودة.

وأشار وزير العدل في ذات السياق، إلى أن السلطات تسعى لتمهيد الطرق أمام الشباب وفق برنامج إعادة الادماج. حيث أن برامج إعادة الإدماج لنزلاء المؤسسات العقابية عرفت نتائج جيدة بعد الافراج عنهم. حيث تم خلال هذه السنة تسجيل 2263 تاجح في شهادة البكالوريا.

كما أن القطاع أنجز العديد من الهياكل ويرتكز القضاء على إدارة جيدة بفضل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تحسين الخدمات القضائية اليت بنيت الإصلاحات على مقاربة واقعية والمكتسبات. من خلال التكفل بحاجيات المواطن وتوفير الهياكل القضائية وهو موضوع عناية متواصلة ومسايرة النشاط القضائي.- يضيف وزير العدل-

ودعا وزير العدل حافظ الأختام القضاة إلى ضرورة خدمة مهامهم بكفاءة والرفع من الأداء القضائي المبني على أخلقة العمل القضائي. بالإضافة كذلك إلى التحلي بالنزاهة والتقيد بالتحفظ والابتعاد عن المساس بالثقة والإلفاف بالقوانين.