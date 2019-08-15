وزير العدل: “لا انتقائية في محاربة الفساد”

أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن القضاء عازم على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل تجرد وحياد وشفافية.

يأتي هذا خلال إشرافه على تنصيب النائب العام بالعاصمة، سيد أحمد مراد، بمجلس قضاء الجزائر.

وأكد زغماتي أن جريمة الفساد من اخطر الجرائم التي عرفتها الانسانية، إذ لا تستهدف فئة دون أخرى، بل تستهدف المجتمع كله.

وأشار وزير العدل أن مكافحة هذه الافة ليست مهمة القضاء وحده، بل كافة افراد المجتمع.

وشدد زغماتي على مراعاة المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أي كان واحترام قرينة البراءة.

وأكد الوزير أن المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية.

وأضاف ” لاهدف لقضائنا سوى احقاق الحق، وإعلاء سلطان القانون، ولا انتقائية في محاربة الفساد”.