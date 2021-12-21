وزير العدل: لا يجوز تفتيش أي مسكن دون إذن من وكيل الجمهورية
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. إنه لا يجوز تفتيش أي مسكن دون إذن من وكيل الجمهورية.
وأشار وزير العدل أن التفتيش لا يكون على العموم إلا بناءا على اذن من وكيل الجمهورية وأحيانا من قاضي التحقيق.
والأمر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا إذا سمع بارتكاب جنحة أو جناية. أو بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائية.
وتحدث عبد الرشيد طبي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والعمل الدؤوب من أجل تجسيده.
وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد أعطى “دلالات واضحة” على أن الدولة قوامها الأول والأخير احترام حقوق الإنسان.
وكشف الوزير عن القيام بـ 12515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها قضاة الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك 200زيارة الى السجون مع استجواب 4000 محبوس من قبل منظمة الصليب الأحمر. ولا تزال هناك زيارات أخرى.
طالع أيضا:
وزير العدل ينتخب لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
أعلنت وزارة العدل، عن إجراء إنتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين. كما سيقوم وزير العدل بتأدية واجبه الإنتخابي لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
وحسب بيان للوزارة، فإن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي سيقوم بالمحكمة العليا بأداء واجبه الإنتخابي، على غرار زملائه القضاة. إدراكا منه لأهمية الحدث الذي يؤسس لمرحلة جديدة يتبوء فيها القضاء مكانته كسلطة مستقلة.
وأوضح البيان، أن العملية جاءت عملا بأحكام المادتين 180 و224 من دستور الفاتح نوفمبر 2020. حيث يقوم قضاة الجمهورية اليوم الإثنين بانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء بمقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا.
للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء يرأسه رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى أنه يتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم. والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.
كما قرر المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الإنتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور. وهي العملية التي سجلت ترشح 142 قاضيا. وهو عدد غير مسبوق يدل على وعي القضاة بأهمية هذه المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس.