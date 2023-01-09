وزير العدل للجمعيات الخيرية.. “ما تخافوش”

قال وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الاثنين، عبد الرشيد طبي، إن قانون الوقاية من تبييض الموال وتمويل الإرهاب “وقائي وليس قانون العقوبات”. كما أشار وزير العدل إلى أن هذا القانون جاء بآليات تمنع وقوع الجريدة والحد من هذه الظاهرة. داعيا الخاضعين إلى الامتثال إليها.

في حين، طمأن الوزير بعدم الخوف لأنه من سيعاقب هو من وقع في الجريمة –على حد تعبيره-. تابعا “سيحاسب بقانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد”. مشيرا إلى “أن هناك 40 توصية أممية ملزمة لنا وعلينا التقيد بها، وإلا سنخرج من الشرعية الدولية”.

وأشار وزير العدل، إلى وجود تخوف من أن القانون سيحد العمل الخيري. قائلا “فقط يطلب من الجمعيات الخيرية، التبليغ، الأمر لا يتعلق بأموال صغيرة”. داعيا الجمعيات إلى ضبط سجلاتها المالية، لضبط عملية جمع الأموال. والالتزام بالقانون وتواصل العمل الخيري.

وعن السوق السوداء، قال طبي “نحن لا نتهرب من الواقع، هذا القانون جاء ليهذب هذه الأسواق”. “لكن الحل في قانون النقد والقرض، سيعرض قريبا”. “جاء بآيات لامتصاص الأموال في الأسواق الموازية، منها الصيرفة الإسلامية”. مشيرا إلى “للأسف هناك فوضى، في الأسواق، المضاربة والغش حتى في الأدوية”.