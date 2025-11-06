وزير العدل : لن نتسامح مع بارونات المخدرات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن الدولة لن تتسامح أبدا مع بارونات المخدرات.

وفي هذا الإطار أشار وزير العدل، في رده على أسئلة النواب الشفوية، إلى تفعيل عقوبتي المؤبد والإعدام.

و أضاف بوجمعة، أن قطاع العدل شرع في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات. مشيرا إلى توقيف العديد من المجموعات الإجرامية و العقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة.

