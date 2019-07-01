وزير العدل: “معاقبة رجال الفساد لن يكون كافيا دون استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة”

قال وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي، إن معاقبة رجال الفساد لا يمكن ان يكون كافيا دون استرجاع الاموال المنهوبة وحتى الاموال التي هربت الى الخارج

وشبه وزير العدل، خلال انطلاق ندوة مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد، جرائم الفساد بجرائم الارهاب، حيث قال ” جرائم الفساد لا تختلف بشيئ عن جرائم الإرهاب”.

وأكد أن الأسرة القضائية على دراية بالمسؤولية الواقعة على عاتقها، مجددا عزم الدولة على مجابهة هذه الظاهرة، حيث قال ” ندرك مدى حجم المسؤولية وسنعمل طبقا للقوانين للتصدي لظاهرة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة، وهذا ما سيركز عليه القضاء”.

ووعد الوزير بالعمل على إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية”.