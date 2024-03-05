وزير العدل: من غير المقبول إيجاد ذرائع لتأخير مصالح المواطنين

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إطارات القطاع إلى العمل بنكران الذات وبمهنية لإعادة الأمل في نفوس المتقاضين.

وخلال إشرافه أمس على تدشين المقر الجديد لمحكمة غرداية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الولاية، بناحية بوهراوة والذي يتربع على مساحة تفوق 12 ألف متر مربع من بينها 6.000 متر مربع مبنية. حث الوزير إطارات وموظفي القطاع إلى العمل بنكران الذات وبمهنية في تقديم خدمات القطاع لإعادة الأمل في نفوس المتقاضين. وأن يكونوا أيضا في الإستماع إلى المواطنين.

وشدّد وزير العدل، قوله، “من غير المقبول إيجاد ذرائع لتأخير مصالح المواطنين سيما ما تعلق منه بإصدار وثائق السوابق العدلية والجنسية وغيرها من الوثائق”.

وتفقد الوزير الذي كان مرفوقا بإطارات من الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبين مختلف مرافق هذا المرفق القضائي الجديد. وكذا الحيز المخصص لذوي الإحتياجات الخاصة. كما اطلع الوزير والوفد المرافق له أيضا على شروط استقبال المتقاضين، وكيفية سير الجلسات، وأيضا شروط المحافظة على الأرشيف.

وأضاف الوزير أن هذا المرفق القضائي يوفر الشروط الملائمة لعمل القضاة ولمجموع الموظفين ومكونات منظومة العدالة على المستوى المحلي، حيث يتمثل الهدف الأساسي في بلوغ مستوى عال للفعالية والكفاءة وسهولة الوصول إلى المستخدمين “.

وفي سياق آخر حث عبد الرشيد طبي مسؤولي قطاع العدالة للإستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة. قبل أن يدعو إلى تعميم الطاقة الشمسية في المحاكم وغيرها من مرافق العدالة.

وحرص وزير العدل حافظ الأختام خلال هذه الزيارة على تبادل أطراف الحديث مع مسؤولي سلك القضاة. وممثلي الموظفين وأعوان العدالة بالدائرة القضائية بغرداية التي تضم أربع بلديات .