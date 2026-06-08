وزير العدل والأمينة العامة للوساطة الدولية يبحثان تطوير تسوية النزاعات

استقبل لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام صباح الاثنين 8 جوان 2026، بمقر وزارة العدل، تيريسا شانغ، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة.

وذلك بمناسبة زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 جوان 2026.

خلال اللقاء، استعرضت الأمينة العامة دور وأهداف المنظمة الدولية للوساطة، لا سيما ما تعلق بحماية المستثمرين الأجانب. منوهة بدور الجزائر الريادي في التوقيع على اتفاقية التأسيس بهونغ كونغ الصينية بتاريخ 30 ماي 2025.

من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام على دور الجزائر في تكريس آلية الوساطة في مجالات القانون المدني و التجاري والجزائي باعتبارها تجسيد لقيم وتاريخ الجزائر القائم على التسوية الودية للنزاعات.

اللقاء شكل سانحة للحديث عن الفرص التي توفرها المنظمة في الجانب التكويني للقضاة والقانونيين في مجال الوساطة ودراسة كيفيات الإستفادة منها مستقبلا.