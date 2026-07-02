وزير العدل يؤدي واجبه الانتخابي

أدى وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، واجبه الانتخابي في إطار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وتتواصل عملية الاقتراع عبر مختلف ولايات الوطن، حيث بلغت نسبة المشاركة 11.24 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان.

وأضاف خلفان أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خارج الوطن بلغت 9.46 بالمئة إلى غاية الساعة الثالثة (15:00) زوالًا.