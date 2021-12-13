وزير العدل يؤكد التزام الجزائر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التزام الجزائر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية وأحكامها.

ويأتي تصريح الوزير على هامش مشاركته اليوم عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد بشرم الشيخ (مصر) خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، أين قال بأن الجزائر تؤكد التزامها الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية وأحكامها مع الأخذ بأفضل الممارسات المستخلصة من مبادئها.

الجزائر تولي أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية

وشدد طبي أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، تولي أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية.

وذلك في إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم الراشد مع انتهاج مقاربة شاملة تعتمد الوقاية والعمل المشترك بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد و فعاليات المجتمع المدني.

وأشار الوزير، إلى إن الإرادة السياسية والخطوات المنتجة في هذا المجال تعززت أيضا من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضی الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، والذي جعل منها مؤسسة رقابية مستقلة ينتظر أن يكون لها دور رئيسي في وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيز التطبيق.

الجزائر ترحب بتبني إعلان شرم الشيخ تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد أثناء فترات الطوارئ والأزمات والتعافي

كما أعرب طبي، عن ترحيب الجزائر بتبني إعلان شرم الشيخ تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد أثناء فترات الطوارئ والأزمات والتعافي”.

وأضاف المسؤول الأول على قطاع العدل في هذا السياق، أن هذا الإعلان يؤكد على أهمية الوقاية من الفساد.

كما يؤكد أيضل على ضرورة تعزيز آليات الرقابة خاصة في مجال الصفقات العمومية. وذلك من أجل منع فرص الفساد في فترات الأزمات والظروف الاستثنائية. وكذا الاستعداد للأزمات المستقبلية وتوجيه التعاون الدولي والمساعدة التقنية نحو البلدان النامية قصد مرافقتها في تعزيز قدراتها.

وذكر الوزير بالمناسبة بالأهمية القصوى لالتزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الفصل الخامس للاتفاقية. وما تضمنه الإعلان السياسي لمكافحة الفساد الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021، الذي أكد أن استرداد الموجودات هو أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية واعتبره مبدأً أساسيا يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وشدد على ضرورة إقامة تعاون دولي فعال وكفؤ وسريع الاستجابة في مجال استرداد الموجودات.

طالع أيضا: وزير العدل: الجزائر إقترحت “بروتوكول عربي” لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الجزائر إقترحت إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل إسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج. وقال الوزير الذي ترأس الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، أن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد”. وكشف في ذات السياق، أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو “هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود. مشيرا إلى جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد. حيث ذكّر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال. على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها”. و أوضح وزير العدل، أن الجزائر تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي. كما أكد وزير العدل، أن التعديل الدستوري أفرد حيزا هاما للسلطة القضائية. من خلال تعزيز إستقلاليتها بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة. بما يسمح للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريات. مقترح جزائري لاستحداث آلية تسمح باتصال القضاة فيما بينهم من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام، أنه وبغية تفعيل التعاون العربي، إقترحت الجزائر إستحداث آلية عملية بعنوان تسمح بإتصال القضاة فيما بينهم. وهو من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بين القضاة مباشرة لحل مشاكل المواطنين القانونية والقضائية. وترقية التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين”. كما تطرق الوزير إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا على اقتصاديات العالم. مشيرا الى أنه كان من نتائجها إزدياد حجم الإجرام المرتبط خاصة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية. واستغلال البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي لاستخدام تكنولوجيا الإعلام الاتصال في غير أهدافها الإيجابية. بالإضافة كذلك إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان الغرض منها النيل من معنويات العاملين بالمؤسسات الصحية وتثبيط عزائمهم. وأخرى تضمنت مشاهد تمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى.

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