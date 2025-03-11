وزير العدل يبحث مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة الإجراءات المتخذة لرقمنة المكاتب العمومية

عقد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الثلاثاء, بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة, اجتماعا مع الوزيرة, المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, حضره إطارات من وزارة العدل ومن المحافظة السامية للرقمنة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

كما حضر هذا الاجتماع رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضاء المكتب الوطني للغرفة الوطنية للموثقين.

وتناول الاجتماع -يضيف نفس المصدر–الإجراءات المتخذة لرقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وربطها رقميا مع الهيئات المعنية بخدماتها.